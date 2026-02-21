Mercato Milan accelerata su Kean | sul piatto un’offerta pesante e una contropartita shock

Il Milan ha fatto un’offerta molto forte per Moise Kean, cercando di convincere la Fiorentina a cedere l’attaccante. La società rossonera ha proposto un investimento consistente e una proposta sorprendente come contropartita. La trattativa si sta intensificando, e il club rossonero punta a rafforzare immediatamente il reparto offensivo. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa andrà in porto o meno. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo.

© Calcionews24.com - Mercato Milan, accelerata su Kean: sul piatto un’offerta pesante e una contropartita shock