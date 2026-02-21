La forza di una donna anticipazioni dal 24 al 28 febbraio | Enver rischia la vita

Enver si trova in grave pericolo a causa di un incidente avvenuto nel quartiere. La sua vita è a rischio mentre cerca di scoprire la verità su un problema che coinvolge la sua famiglia. Le puntate dal 24 al 28 febbraio mostrano un confronto teso tra personaggi chiave, con momenti di alta tensione che potrebbero cambiare il corso degli eventi. La serie prosegue con scene intense che mantengono alta l’attenzione degli spettatori.

Andiamo a scoprire le anticipazioni de La forza di una donna dal 24 al 28 febbraio 2026: ecco la trama delle puntate dell’amata serie turca di Canale 5 e Mediaset Infinity. Nuova settimana e nuove anticipazioni de La forza di una donna. Cosa vedremo nelle puntate che vanno dal 24 al 28 febbraio? Secondo la trama Emre sta per fare una scoperta che lo sconvolgerà. Lui vuole ottenere la custodia di Arda, così Kismet gli consiglia di dimostrare di essere il padre. Effettua il test del DNA che risulta però non compatibile. Verità amara per Emre, che è sicuro che Ceyda si sia presa gioco di lui. Per questo, come si legge dalle anticipazioni e trama de La forza di una donna nel momento in cui chiede il suo sostegno, lui si tira indietro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

