Io sono Farah Farah sporca di sangue | è di Mahmud chi ha cercato di ucciderlo
Farah si trova in fuga, coperta di sangue, dopo un tentativo di aggressione contro Mahmud. La scena si svolge davanti alla villa di Behnam, dove Farah cerca di nascondersi. Poco dopo, Tahir la trova e la porta via con la sua auto. La vicenda si svolge in un momento di grande tensione, con Farah che tenta di sfuggire alle conseguenze di quanto accaduto. La scena si conclude con Tahir che la accompagna lontano dalla scena.
Nel corso delle nuove puntate vediamo Farah che, sporca di sangue, scappa dalla casa di Behnam. Proprio in quel momento, riesce a trovare l’aiuto di Tahir, che si reca a prenderla con la sua auto, fuori dalla villa. Ma non ci viene subito svelato cos’è successo. Infatti, non si sa se effettivamente Farah abbia ucciso qualcuno e cosa è davvero accaduto nella casa Azadi. Nel frattempo, si torna indietro di 8 ore, per farci capire cosa sta succedendo. Anticipazioni Io sono Farah: è di Mahmud il sangue con cui si è sporcata Farah. Si apre un mistero nella serie TV turca, con Mahmud al centro della scena.🔗 Leggi su Latuafonte.com
Io Sono Farah, dramma nelle prossime puntate: Farah prova a salvare la vita di MahmudLa protagonista Farah si ritrova a dover affrontare una situazione difficile per salvare la vita di Mahmud.
Chi è Demet Özdemir, Farah di Io sono Farah? Età, fidanzato e InstagramDemet Özdemir è un’attrice turca nota anche in Italia per il ruolo di Farah nella serie
Io Sono Farah, Seconda Stagione: Ecco Quando Ricomincia!
Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 23 al 27 febbraio: Mehmet e Tahir sono fratelli; Io sono Farah, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni: la scoperta di Tahir sul suo passato; Benham ricatta Mehmet: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah.
