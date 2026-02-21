In viaggio con Joe | una commedia volgare e raffazzonata – Recensione

Joe Simmons, noto per il suo carattere volgare e il livello di alcol nel sangue, si mette in viaggio per accompagnare il nipote B. La sua scelta deriva da una situazione imprevista che richiede un aiuto urgente. Durante il tragitto, il protagonista si scontra con diverse difficoltà e incontra persone che mettono alla prova la sua pazienza. La vicenda si svolge lungo un percorso che mette in luce il suo comportamento impulsivo e le sue sfide personali.

Joe Simmons, il fratello volgare e alcolizzato di Madea, si offre come volontario per accompagnare il nipote B.J. in un viaggio attraverso il Paese, per far visita al college che questi frequenterà da lì a poche settimane. Il ragazzo è ingenuo, cresciuto con tutti i privilegi in una scuola privata della Georgia e non sa niente della “vita da nero”. Il padre Brian, pronto a tutto pur di convincere B.J. ad andare in macchina con il nonno, mente dicendogli che l’anziano sta morendo. In viaggio con Joe vede così i due protagonisti, separati da diverse generazioni, imbarcarsi in questo paradossale road trip attraverso l’America, con Joe che cerca di insegnare a quell’adolescente cresciuto nella bambagia cosa significhi essere una persona di colore negli States contemporanei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

