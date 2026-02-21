Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali
Il cielo di oggi rivela che le stelle influenzano le decisioni di molti. Le posizioni planetarie portano opportunità inaspettate, specialmente per i segni più impulsivi come l’Ariete. Un evento fortuito potrebbe aprire nuove strade, portando a cambiamenti improvvisi. Le persone si preparano a cogliere le occasioni che si presentano senza esitazione. La giornata si preannuncia intensa e ricca di sorprese, con il cielo che invita a seguire il proprio istinto.
Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di sabato 21 febbraio 2026 per tutti i segni. Ariete Dietro una casualità potrebbe davvero nascondersi un'occasione d'oro. Il cielo del sabato vi invita a leggere i segnali: una frase detta per caso, un invito non programmato, un incontro che sembra irrilevante e invece cambia la prospettiva. Mercurio vi sostiene nelle scelte pratiche, mentre il transito Lunare Vi rende più acuto l'istinto. Il vostro talento, è la prontezza. Non rimanete fermi aspettando che tutto sia perfetto: le opportunità non bussano due volte con lo stesso tono. E se vi sembra che qualcosa arrivi in modo “troppo facile”, non diffidate per principio.🔗 Leggi su Iltempo.it
LUNA PIENA IN LEONE 2026 - SEGNO PER SEGNO
Nel cielo di febbraio, continua ad essere protagonista il pianeta Giove, che dopo l'opposizione di metà gennaio continua a risplendere nella costellazione dei Gemelli, accanto alle due stelle più brillanti della costellazione: Castore e Polluce. Polluce, as - facebook.com facebook