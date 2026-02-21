Il cappello tanto amato da Jackie O’ torna a rendere ancora più eleganti gli outfit di quest’inverno

Il cappello preferito da Jackie O’ torna in auge, arricchendo gli abiti di questa stagione fredda. La sua riapparizione si nota nelle passerelle e nelle strade, dove molti optano per accessori vintage per aggiungere un tocco di classe ai loro look quotidiani. Questo ritorno si accompagna a nuove interpretazioni e materiali diversi, che rendono ancora più interessante questa tendenza. Le vetrine dei negozi cominciano a proporre modelli rivisitati, pronti a conquistare gli appassionati di stile.

Dando un’occhiata allo street style delle ultime sfilate non si può non notare un dettaglio che ritorna continuamente. Stiamo parlando del pillbox hat, un cappello che trova le sue origini negli Anni 30 dalle mani dei più raffinati milliner e che ora sembra aver riconquistato i cuori delle fashioniste di tutto il mondo. Il suo nome spiega alla perfezione la sua forma peculiare, ovvero bassa e cilindrica, senza tesa, molto simile a quella delle piccole scatolette di metallo che si usavano un tempo per riporre le pillole. Un riferimento quotidiano per un accessorio che è nato nel jet set per poi diffondersi anche nei ceti medi della popolazione.🔗 Leggi su Amica.it

