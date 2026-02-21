Ictus crollo del rischio con la dieta mediterranea | le cifre
Uno studio del City of Hope ha dimostrato che seguire la dieta mediterranea riduce significativamente il rischio di ictus, soprattutto tra le donne. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre centomila persone per più di vent’anni, evidenziando come un’alimentazione ricca di frutta, verdura e olio d’oliva aiuti a prevenire gli eventi cerebrovascolari. La ricerca sottolinea l’importanza di adottare uno stile di vita sano. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neurology Open Access.
In particolare tra le donne, la dieta mediterranea riduce in modo netto il rischio di ictus. A suggerirlo è uno studio del City of Hope Comprehensive Cancer Center, pubblicato su Neurology Open Access, che ha seguito oltre centomila partecipanti per più di vent’anni, rilevando un’associazione significativa tra aderenza al modello alimentare mediterraneo e minore incidenza di eventi cerebrovascolari. La dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale, segue le tradizioni alimentari di Paesi come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. È basata su un equilibrio che privilegia il consumo quotidiano di verdura, frutta fresca, cereali integrali e legumi; prevede ogni giorno anche latticini magri, frutta secca, semi, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva; include più volte a settimana uova, pesce e pollame; limita invece carne rossa, salumi e dolci a poche occasioni mensili.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
