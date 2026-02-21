Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 20 - 26 Febbraio 2026
DAZN trasmette le principali competizioni sportive dal 20 al 26 febbraio 2026, con un palinsesto ricco di eventi. Su Sky, al canale 214, si possono seguire tutte le partite e le gare più attese della settimana. Tra basket, boxe, volley e le Olimpiadi Invernali, gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta. Il weekend si preannuncia intenso e ricco di adrenalina, con tanti appuntamenti da non perdere.
Su DAZN le emozioni dello sport non si fermano mai e il weekend che si apre si preannuncia straordinario, tra l’attesa finale della Copa del Rey di basket, il Mondiale di Boxe, il grande volley e l'emozionante chiusura delle Olimpiadi Invernali. Il weekend inizia con il grande calcio e con il Friday Football Show, l’appuntamento live powered by DAZN Bet Club in diretta ogni venerdì dalle 19:45. Alla conduzione Eleonora Incardona e Tommaso Turci,. su Digital-News.it Su DAZN le emozioni dello sport non si fermano mai e il weekend che si apre si preannuncia straordinario, tra l’attesa finale della Copa del Rey di basket, il Mondiale di Boxe, il grande volley e l'emozionante chiusura delle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Digital-news.it
