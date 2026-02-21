Giusto scegliere no L’iniziativa dei 5Stelle

Il Movimento 5 Stelle di Prato ha deciso di organizzare un evento pubblico per discutere del referendum sulla giustizia. L’iniziativa si terrà domani alle 16,30 al President Hotel di via Arrigo Simintendi. Durante l’incontro, i partecipanti potranno ascoltare le opinioni e condividere le loro idee sul tema. L’obiettivo è promuovere un confronto diretto e aperto tra cittadini e rappresentanti del movimento. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

Il Movimento 5 Stelle di Prato ha organizzato un'iniziativa aperta al pubblico dove si parlerà di referendum sulla giustizia: appuntamento domani alle 16,30 al President Hotel in via Arrigo Simintendi. Partecipano Antonio Settembre, già presidente di sezione della Corte di Appello di Firenze e il parlamentare del M5S Andrea Quartini. È stato invitato il comitato 'Giusto dire no'. Sottolinea il coordinatore provinciale pentastellato Carmine Maioriello: "L'evento si propone di dare una visione completa sul quesito referendario per contribuire a fare più chiarezza su questo tema, sempre più discusso da questo governo di destra, ma poco esplicito nelle sue conseguenze in caso di vittoria del sì.