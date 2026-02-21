Gasperini | Dybala e Soulé fuori su Totti troppa confusione

Gasperini ha annunciato che Dybala e Soulé non saranno disponibili per la prossima partita, a causa di infortuni. La mancanza di questi giocatori riduce le opzioni offensive della sua squadra. Durante la conferenza di vigilia, l’allenatore ha anche espresso preoccupazione sulla confusione che si crea intorno a Totti, rendendo difficile gestire la situazione. Nel frattempo, il team si prepara per affrontare la Roma con alcune assenze importanti.

Una conferenza stampa di vigilia ha fornito una panoramica operativa sulle prospettive del gruppo in vista della sfida contro la Roma. L'allenatore ha affrontato temi chiave legati alla forma dei giocatori, all'inserimento dei nuovi elementi, alla gestione degli infortuni e all'orizzonte competitivo, enfatizzando l'impegno richiesto per avanzare senza compromettere lo sviluppo interno. Pellegrini non è in calo, ma appare un po' meno brillante. È stato dichiarato che, nonostante ciò, il giocatore ha mostrato buoni segnali e porterà contributi determinanti nelle prossime gare, soprattutto per la continuità che può offrire alla squadra.

