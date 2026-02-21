Forbidden Fruit colpo di scena nelle prossime puntate | a rischio il segreto di Leyla

Forbidden Fruit ha rivelato un nuovo colpo di scena: Leyla rischia di scoprire un segreto nascosto dietro le sue bugie. La causa è un elemento inatteso che potrebbe mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere sulla sua vita. Le prossime puntate mostreranno come questa scoperta possa cambiare il suo percorso e le sue relazioni. I fan possono aspettarsi momenti di grande suspense e rivelazioni inaspettate.

Le prossime puntate di Forbidden Fruit promettono tensione e colpi di scena, con la giovane Leyla sempre più vicina a vedere crollare il castello di bugie costruito attorno alla sua identità. Ignara del fatto che la ragazza non sia stata sincera con lui, Kaya Ekinci decide di aiutarla concretamente a rimettere ordine nella sua vita, procurandole un incontro con un professore universitario per permetterle di riprendere gli studi. Un gesto nobile, che però rischia di trasformarsi in un boomerang. Leyla, consigliata da Sibel, sceglie di presentarsi in facoltà per discutere del suo percorso accademico e pensa di inventare una scusa per tenere Kaya a distanza.