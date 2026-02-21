Caso del cuore bruciato il piccolo Domenico non ce l’ha fatta

Il piccolo Domenico, di due anni e mezzo di Nola, muore dopo il trapianto di cuore eseguito due mesi fa al Monaldi di Napoli. La causa è legata a complicazioni post-operatorie che non hanno dato speranza di miglioramento. I medici avevano tentato di salvare il suo cuore indebolito, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. La famiglia si stringe attorno al dolore per questa perdita improvvisa.

Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Nola che circa due mesi fa è stato operato all’ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore. Il dramma si è consumato stamattina, 21 febbraio 2024, attorno alle ore 9.20. La comunicazione è arrivata alla stampa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino, e dalla direzione ospedaliera che, in una nota, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari del piccolo. La madre ha annunciato la nascita di una fondazione a suo nome. Il bambino è stato sottoposto al trapianto di cuore il 23 dicembre 2023, ricevendo un organo proveniente dall’ospedale di Bolzano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Morto Domenico, il bimbo col cuore bruciato non ce l’ha fatta. Aveva 2 anni e mezzoDomenico, il bambino di due anni e mezzo, è deceduto a Napoli.

