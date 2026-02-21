Brescia-Olimpia Milano | analisi della sfida e pronostico
Brescia e Olimpia Milano si sfidano in una semifinale importante delle Final Eight 2026 all’Inalpi Arena. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare la finale. Brescia punta sulla sua difesa solida, mentre Milano si affida alla velocità e ai tiri da tre punti. La palla a due è prevista per le ore 20:00, e gli appassionati aspettano di vedere quale squadra avanzerà.
Una semifinale di grande rilievo delle Frecciarossa Final Eight 2026 mette davanti Brescia e Olimpia Milano all’Inalpi Arena, con la palla a due fissata alle ore 18. L’incontro promette ritmo, intensità e alternanza di conquista, offrendo una vetrina decisiva per due squadre in cerca di protagonismo e di continuità nel corso della stagione. Gli incaricati alla direzione della contesa sono Saverio Lanzarini, Manuel Attard e Valerio Grigioni. La diretta è prevista su Cielo in chiaro, mentre Sky Sport Basket coprirà la partita in satellite e LBATV realizzerà lo streaming. Negli appuntamenti di Coppa Italia, il bilancio registra 2-1 in favore di Milano.🔗 Leggi su Mondosport24.com
