Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 21 febbraio 2026

La bancarotta di un’azienda di trasporti ha portato a un rinvio a giudizio, perché si sospetta un’errata gestione finanziaria. La causa principale riguarda presunti abusi nella gestione dei fondi pubblici, che hanno coinvolto il Comune di Aversa. Nel frattempo, il campo largo ha scelto Maria Luigia Iodice come candidata alle prossime elezioni amministrative. La Casertana ha ottenuto una vittoria importante in campionato. Questi eventi scuotono il panorama locale.

Il rinvio a giudizio per la bancarotta dell'azienda di trasporti; la ditta che trascina il Comune di Aversa in tribuale; il campo largo che punta su Maria Luigia Iodice; la vittoria della Casertana. Queste le breaking news del 21 febbraio 2026. Due persone sono state rinviate a giudizio per la bancarotta fraudolenta di una società di trasporti. Il parco automezzi sottratto dalla massa passiva e passato ad altre aziende riconducibili agli stessi imprenditori.