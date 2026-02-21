Architetti pianificatori paesaggisti | incontro per avvicinare i non addetti ai lavori
A Verbania si è parlato di "tutela e trasformazione. Architetture 2005-2025" Apprezzato e partecipato l’incontro pubblico sul tema sul tema "Tra tutela e trasformazione. Architetture 2005-2025", che si è tenuto nel pomeriggio dello scorso 19 febbraio a Verbania su organizzazione della commissione Cultura dell’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola in collaborazione con il Centro studi del Museo del paesaggio di Verbania. Prossimo appuntamento del ciclo "Preservare e trasformare: riflessioni sull’Architettura e il Paesaggio" il 23 aprile, sempre a Casa Ceretti dalle 17 alle 19, con l’architetto Paolo Simeone dello studio "Duopuu" di Torino, che tratterà il tema "Verso un’architettura circolare e sostenibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
