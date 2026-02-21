Alluvione di Sarno l’avvocato | sentenza storica ma dimenticata

L’alluvione di Sarno, avvenuta nel 1998, ha causato danni ingenti alla città e ai suoi cittadini. Nel 2013, la Cassazione ha emesso una sentenza storica che ha condannato alcuni responsabili, ma i risarcimenti sono ancora al centro di una disputa tra Comune e Stato. L’avvocato Antonio Carrella, che rappresenta le vittime, denuncia come questa decisione sia stata dimenticata nel tempo. La questione resta aperta e irrisolta.

© Quotidiano.net - Alluvione di Sarno, l’avvocato: sentenza storica ma dimenticata

Sarno (Salerno), 21 febbraio 2026 - Avvocato Antonio Carrella, parte civile nel processo per l’alluvione di Sarno (1998): la sentenza di condanna della Cassazione è arrivata nel 2013, oggi c’è ancora una guerra tra Comune e Stato sui risarcimenti. “A processo sono andati l’allora sindaco e l’ex assessore. Poi le parti civili hanno chiamato in giudizio come responsabili anche il ministero degli Interni e la presidenza del Consiglio. Il sindaco a nostro avviso aveva omesso di dare l'evacuazione delle zone che poi furono colpite dalle frane, nella sua funzione di autorità locale di Protezione Civile.🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: “Ginestre” in scena al Mascheranova, la memoria dell'alluvione di Sarno a teatro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14; Regione, i paletti del centrodestra: Chiediamo una manovra efficiente e trasparente; Flagello maltempo e arriva l’allerta meteo arancione; Carambola tra due auto e un camion in A14: uomo muore nella vettura ribaltata in terza corsia. Frana Sarno: definitiva condanna sindaco(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Quasi 15 anni dopo l'alluvione di Sarno, del 5 maggio del '98, che costo' la vita a 137 persone, la Corte di Cassazione rende definitiva la condanna dell'allora sindaco Gerardo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cassazione: alluvione Sarno, no all'assoluzione dell'ex sindacoRoma, 12 mar. - (Adnkronos) - La Cassazione ha annullato l'assoluzione accordata in primo e in secondo grado all'allora sindaco Gerardo Basile accusato di omicidio colposo plurimo per l'alluvione di ... ilsecoloxix.it Ieri sera nella trasmissione di Formigli si è parlato anche di dissesto idrogeologico e di Niscemi. Mi viene segnalato che Gennaro Sangiuliano mi ha tirato in ballo come presidente della Regione per la grave alluvione di Sarno, Bracigliano, Siano, Quindici. In v - facebook.com facebook