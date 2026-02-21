Addio a Domenico il bimbo col cuore bruciato | momenti drammatici cosa è successo
Domenico, un bambino di otto anni, è morto dopo due mesi di sofferenza a causa di gravi ustioni sul corpo. Il suo caso ha attirato l’attenzione di molti, poiché aveva subito un incidente domestico che lo aveva ridotto in condizioni critiche. I medici avevano tentato un trapianto di pelle, ma le complicazioni hanno reso impossibile il suo salvataggio. La famiglia si prepara ora a ricordarlo, mentre si cerca di capire cosa sia successo.
Per due mesi ha lottato aggrappato a una speranza che si è fatta via via più sottile. La storia del bambino col cuore bruciato ha scosso l’Italia intera: un trapianto che avrebbe dovuto salvarlo e che invece ha segnato l’inizio di un calvario. Domenico, due anni e mezzo appena, è diventato il simbolo di una battaglia contro il destino e contro una catena di errori che la magistratura ha iniziato a ricostruire. Nelle ultime ore, però, quella battaglia si è conclusa nel modo più doloroso: Domenico è morto, dopo un progressivo aggravarsi delle sue condizioni cliniche. I medici dell’ospedale Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi hanno parlato di condizioni in «ulteriore, progressivo e rapido peggioramento».🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
