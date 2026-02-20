Vasto e Chieti testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesi

I genitori di Sammy Basso si sono recati a Vasto e Chieti per condividere il ricordo del figlio, scomparso il 5 ottobre 2024. Sammy, noto ricercatore affetto da progeria, ha dedicato la sua vita alla sensibilizzazione sulla malattia rara. Durante l’iniziativa, hanno raccontato le sfide quotidiane e l’impegno del giovane nel promuovere la ricerca scientifica. La giornata ha coinvolto studenti e cittadini in un momento di riflessione e solidarietà. La memoria di Sammy continua a ispirare molti.

Saranno due i momenti in programma sabato 21 febbraio. Il primo appuntamento si terrà alle 9.30 a Vasto, al Palasport Salesiani. Il secondo incontro è fissato alle 16.45 a Chieti Scalo, nel salone della parrocchia San Martino Una giornata di riflessione e testimonianza tra Vasto e Chieti nel ricordo di Sammy Basso, il giovane ricercatore scientifico affetto da progeria scomparso il 5 ottobre 2024. Sabato 21 febbraio l’Ufficio di Pastorale familiare ha invitato in diocesi i genitori di Sammy, Amerigo Basso e Laura Lucchin, per condividere la loro esperienza di fede e di vita. Sammy, anche grazie alla sua profonda spiritualità, è stato capace di trasformare una fragilità in bellezza, diventando esempio di coraggio e speranza per tanti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: “Il sogno che diventa famiglia": un pomeriggio di spiritualità, accoglienza e testimonianza con la diocesi di Chieti-Vasto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vasto e Chieti, testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesi; Vasto e Chieti, testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesi; A Vasto e Chieti incontro con i genitori di Sammy Basso; Fragilità che diventano bellezza, a Vasto l’evento con i genitori di Sammy Basso. Vasto e Chieti, testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesiSaranno due i momenti in programma sabato 21 febbraio. Il primo appuntamento si terrà alle 9.30 a Vasto, al Palasport Salesiani. Il secondo incontro è fissato alle 16.45 a Chieti Scalo, nel salone del ... chietitoday.it Chieti, torna la Peregrinatio Croce dell’Amore: otto tappe tra fede e solidarietà8 tappe nell’Arcidiocesi Chieti?Vasto, raccolta alimentare e iniziative solidali con la Croce realizzata dal legno dei barconi dei migranti ... abruzzonews.eu Tg2. . Un libro sulla straordinaria vita di #SammyBasso, il giovane biologo affetto da progeria, scomparso nel 2024 e divenuto simbolo di impegno e speranza. Al Tg2 i genitori di Sammy raccontano il dono di aver vissuto con lui - facebook.com facebook Scomparso nel 2024 a 28 anni, ha vissuto la progeria con coraggio e fede profonda. Nel libro Sammy – Una vita da abbracciare (San Paolo), i genitori e gli amici raccontano la sua storia. #15febbraio #sammybasso #genitori #librodelgiorno #libri x.com