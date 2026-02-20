valleverde eleganza stile e comfort ai piedi

Nel 2015, l’azienda ha comprato Valleverde, scopriendo che i prezzi erano troppo elevati rispetto alla domanda reale. Per attirare più clienti, l’azienda ha deciso di ridurre i costi e proporre scarpe di qualità a prezzi più accessibili. Questa scelta ha portato a un cambio di strategia, puntando su modelli più semplici ma eleganti. Ora, Valleverde mira a conquistare una clientela più vasta senza rinunciare allo stile e al comfort. La novità riguarda anche le collezioni in arrivo questa stagione.

"Quando abbiamo acquisito Valleverde nel 2015, ci siamo resi conto che il posizionamento era troppo alto rispetto al mercato reale, ed abbiamo deciso di collocarci in una fascia di prezzo più accessibile, per raggiungere un pubblico più ampio". Elvio Silvagni, presidente Gold Star - Valleverde, racconta la strategia del rilancio di Valleverde da parte del gruppo Silver1 della famiglia Silvagni, che detiene anche Rafting Goldstar e Biomodex. Oggi, lo storico brand di calzature continua a consolidare la propria leadership. "Siamo presenti in circa 1.300 punti vendita in Italia e stiamo ottenendo risultati soddisfacenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

