Ciro Solimeno è finito nel mirino anche di Jenny Guardiano, dopo aver alimentato polemiche tra i fans di Uomini e Donne. Jenny conosce bene Martina De Ioannon in quanto ha partecipato alla stessa edizione di Temptation Island e ha voluto parlare del loro accordo segreto alle spalle di Maria De Filippi in una recente intervista. Scopriamo cosa ha dichiarato e come va adesso per lei dal punto di vista sentimentale. Ex corteggiatrice torna per Ciro Solimeno? Il suo nome Uomini e Donne gossip: Jenny Guardiano critica Ciro Solimeno. Jenny Guardiano ha commentato la scelta di Ciro con parole piuttosto nette.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Jenny Guardiano contro Ciro: c’entra il “trono segreto” con Martina

Leggi anche: Uomini e Donne, Ciro confessa: “durante il precedente trono mi sentivo con Martina” | Video Witty Tv

Leggi anche: Uomini e Donne, Martina reagisce al trono di Ciro: il gesto social

