Ternana | 8.6mln di stipendi per la Serie B? La strategia e i rivali

La Ternana ha speso oltre 8,6 milioni di euro in stipendi, facendo della sua squadra una delle più costose della Serie C. Questo investimento mira a rafforzare la rosa e a puntare alla promozione in Serie B. La società ha scelto di mantenere un alto livello di spesa, sfidando le rivali con un budget superiore alla media. Le strategie finanziarie della Ternana si concentrano sulla qualità dei giocatori e sull’obiettivo di salire di categoria. La prossima stagione potrebbe essere decisiva per il progetto della squadra.

Ternana, il lusso del monte ingaggi: la Serie C più costosa e le strategie per la B. La Ternana si distingue nel panorama della Serie C come una delle società con il monte ingaggi più elevato, superando gli 8,6 milioni di euro. Questo investimento significativo, aggiornato a febbraio 2026, posiziona i rossoverdi al secondo posto nel girone B, dietro a Catania, Benevento e Salernitana, e riflette una strategia ambiziosa volta alla promozione in Serie B. La squadra umbra punta su un organico competitivo, investendo in stipendi, premi e diritti d'immagine per attrarre e trattenere talenti. Un investimento strategico nel cuore dell'Umbria. Dopo il Girone C, ecco il Girone B I numeri parlano chiaro: Ternana davanti, Arezzo subito dietro, poi Ascoli. Ma il budget conta davvero o il campo può ribaltare tutto Nel Girone B ci sono quasi 8 milioni di differenza tra la prima e l'ultima per emolum