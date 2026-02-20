Salute donna | dal pavimento pelvico alla mindfulness

L’Università delle LiberEtà ha avviato un nuovo corso dedicato alla salute femminile, affrontando temi come il benessere del pavimento pelvico e le tecniche di mindfulness. La formazione, condotta da Valentina Gallo ed Elisabetta Rossi, prevede esercizi pratici e approfondimenti sulla fisiologia del corpo femminile. Le partecipanti potranno imparare a riconoscere i segnali del proprio corpo e a gestire lo stress quotidiano. La prima sessione si terrà la prossima settimana presso la sede centrale.

Il corso inizia il 02032026, dura 4 lunedì con orario 16.45-17.45, costa 20€ (oltre il costo della tessera associativa) e viene tenuto nella sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Sono aperte le iscrizioni: puoi procedere in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+734. Cosa aspettarsi: Il percorso ha l'obbiettivo di accompagnare a riconoscere, portare attenzione e operare, sui segnali che il corpo esprime in relazione al pavimento pelvico femminile come spazio di ascolto fisico ed emozionale.