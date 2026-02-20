Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 20 febbraio 2026

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 20 febbraio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata lo scrittore e sociologo Nando dalla Chiesa, oggi tra le voci più attente nel dibattito sui temi della legalità e del rapporto tra politica e società civile.🔗 Leggi su Tpi.it

