Programma Olimpiadi oggi 20 febbraio 2026 | tutte le gare gli italiani in gara e dove vederle in tv

Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preparano a vivere il loro ultimo weekend, con molte gare in programma. Numerosi atleti italiani scendono in pista in diverse discipline, cercando di conquistare medaglie importanti. Le competizioni si svolgono in vari impianti sparsi tra Milano e Cortina, e gli appassionati possono seguire gli eventi anche in diretta televisiva. La giornata promette emozioni e sfide decisive per gli atleti in gara.

La giornata di venerdì 20 febbraio segna il via all’ultimo e decisivo weekend delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La diciassettesima giornata di gare promette spettacolo ed emozioni, con sette titoli olimpici in palio e un’Italia chiamata a recitare un ruolo da assoluta protagonista, nel tentativo di difendere la top-3 del medagliere e inseguire una storica doppia cifra di ori. Skicross, Jole Galli sogna in casa. Le speranze azzurre si aprono sulle nevi di Livigno con lo skicross femminile, dove Jole Galli può puntare concretamente al podio. La valtellinese gareggia letteralmente in casa, forte di una stagione di altissimo livello: una vittoria in Coppa del Mondo e sei podi negli ultimi dodici mesi.🔗 Leggi su Funweek.it

Programma Olimpiadi oggi 16 febbraio 2026: tutte le gare, gli italiani in gara e dove vederle in tvOggi, lunedì 16 febbraio, si svolge la tredicesima giornata dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e sono in programma molte gare di alto livello.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.