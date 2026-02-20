prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a una cifra specifica, influenzando direttamente le bollette di famiglie e aziende. La quotazione aggiornata ogni giorno riflette le variazioni del mercato energetico e può cambiare anche di molto rispetto alla settimana precedente. Per chi utilizza il gas per riscaldamento o produzione, questa informazione diventa essenziale per gestire meglio i costi. Le fluttuazioni di prezzo sono spesso legate a fattori internazionali e alle tensioni geopolitiche. Restare aggiornati aiuta a pianificare meglio le spese domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile).🔗 Leggi su Quifinanza.it

