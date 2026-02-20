Secondo i dati del Focus Censis–Confcooperative, il rischio di povertà tra i giovani pensionati cresce a causa di una riduzione del tasso di sostituzione. Attualmente, chi si ferma al lavoro prende circa l’81,5% dell’ultimo stipendio, ma molte famiglie si trovano a dover fare i conti con pensioni basse. La situazione si aggrava con l’aumento dei costi quotidiani e la mancanza di risparmi adeguati. La crisi pensionistica colpisce un numero crescente di giovani in vista di un futuro incerto.

L’ allarme pensioni giovani emerge con forza dai dati del Focus Censis–Confcooperative. Secondo l’analisi, chi va in pensione oggi può contare su un tasso di sostituzione netto dell’81,5% rispetto all’ultima retribuzione. Chi oggi ha 33 anni e andrà in pensione nel 2060, invece, si fermerà al 64,8%. La differenza è di 16,7 punti percentuali. Questo significa una distanza tra ultima busta paga e primo assegno pensionistico che quasi raddoppia, passando dal 18,5% al 35,2%. Frattura generazionale senza precedenti. “Questi numeri certificano una frattura generazionale senza precedenti – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pensioni, Codici: giovani a rischio povertà e sovraindebitamento

Leggi anche: Codici Heartopia: Codici da riscattare e come usarli

Leggi anche: L’allarme di Spi Cgil per il 2026: "Povertà assoluta in crescita, sanità in crisi e pensioni basse"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.