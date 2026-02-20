Oroscopo di Paolo Fox per oggi 20 febbraio | Pesci più stabile Bilancia si rimette al centro

Paolo Fox ha previsto che oggi i Pesci saranno più stabili, mentre la Bilancia si concentrerà su sé stessa. La causa di questa variazione deriva dal cambiamento delle energie quotidiane che influenzano le emozioni delle persone. I Pesci sentiranno meno agitazione, grazie a una sensazione di equilibrio ritrovato, mentre le Bilance si sentiranno più motivate a riprendere in mano le proprie attività. Questo mercoledì si presenta come un giorno di rinnovamento, con le persone pronte a fare nuove scelte. La giornata si preannuncia ricca di spunti per tutti.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 20 febbraio! Venerdì ha sempre un’energia diversa. Non perché i problemi spariscono, ma perché smetti di dargli lo stesso potere. Dopo una settimana in cui hai capito tante cose, oggi non hai più voglia di stare in situazioni che ti prosciugano. Non per rabbia. Per lucidità. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 20 febbraio 2026, segno per segno. È quella sensazione di distacco sano. Tipo: non mi serve più convincere nessuno. Non mi serve più inseguire certe risposte. Non mi serve più stare dove non sto bene. Oggi non fai rivoluzioni, fai selezione. E la selezione è libertà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

