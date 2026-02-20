Oroscopo di oggi 21 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, 21 febbraio 2026, si basa sulle posizioni dei pianeti e sulla loro influenza sui vari segni. Le stelle indicano che i Gemelli potrebbero ricevere una notizia inaspettata, mentre i Pesci si troveranno a dover gestire una situazione complicata sul lavoro. La Luna si trova nel segno del Leone, portando energia e entusiasmo. Ricordiamo che le previsioni sono generali e ogni persona può vivere esperienze diverse. È importante adattare i consigli alle proprie caratteristiche personali.

L'oroscopo di oggi, 21 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il primo vero giorno di riposo della settimana è interamente dominato dall'energia scoppiettante della Luna in Ariete. È un sabato che non ammette pigrizia: c'è tanta voglia di muoversi, di prendere l'iniziativa e di vivere le emozioni senza filtri. Le dinamiche celesti si fanno veloci, passionali e perfette per chiunque abbia voglia di dare una scossa alla routine e improvvisare. Amore & Intese: La Luna nel vostro segno vi incorona protagonisti assoluti del fine settimana.

