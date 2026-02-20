Oroscopo di oggi 20 febbraio 2026 | energia scelte e nuovi equilibri per tutti i segni

Oroscopo di oggi 20 febbraio 2026: energia, scelte e nuovi equilibri per tutti i segni Oggi, la Luna in Sagittario provoca cambiamenti nelle relazioni e nelle decisioni personali. Molti sentono il bisogno di rivedere le proprie priorità e di affrontare situazioni che richiedono coraggio. Le stelle segnalano un’energia favorevole per chi deve prendere decisioni importanti o avviare nuovi progetti. Alcuni segni si sentono più determinati a risolvere vecchi problemi. È una giornata in cui le scelte influenzeranno i prossimi giorni, quindi è meglio agire con attenzione e chiarezza.

Giornata dinamica e produttiva. Hai l'occasione di chiudere una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore evita reazioni impulsive. Toro. Serve prudenza nelle spese e nelle promesse. Una scelta economica va ponderata con attenzione. In serata ritrovi serenità accanto a chi ti è vicino. Gemelli. Comunicazione protagonista.