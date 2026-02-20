Oroscopo di oggi 20 febbraio 2026 | energia scelte e nuovi equilibri per tutti i segni

Oroscopo di oggi 20 febbraio 2026: energia, scelte e nuovi equilibri per tutti i segni Oggi, la Luna in Sagittario provoca cambiamenti nelle relazioni e nelle decisioni personali. Molti sentono il bisogno di rivedere le proprie priorità e di affrontare situazioni che richiedono coraggio. Le stelle segnalano un’energia favorevole per chi deve prendere decisioni importanti o avviare nuovi progetti. Alcuni segni si sentono più determinati a risolvere vecchi problemi. È una giornata in cui le scelte influenzeranno i prossimi giorni, quindi è meglio agire con attenzione e chiarezza.

La giornata di oggi si muove tra decisioni da prendere e rapporti da chiarire. Le stelle invitano alla concretezza, ma anche all'ascolto delle emozioni. Per alcuni sarà il momento di agire, per altri di riflettere prima di fare il passo decisivo. Ariete. Giornata dinamica e produttiva. Hai l'occasione di chiudere una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore evita reazioni impulsive. Toro. Serve prudenza nelle spese e nelle promesse. Una scelta economica va ponderata con attenzione. In serata ritrovi serenità accanto a chi ti è vicino. Gemelli. Comunicazione protagonista.

