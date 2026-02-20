Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 proseguono con numerosi eventi in programma. Dopo il debutto dello sci alpinismo, le gare si intensificano sulla neve delle Alpi. Tra le discipline in evidenza ci sono lo slalom gigante e le staffette di biathlon, che attirano grandi folle di appassionati. Le competizioni attirano atleti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi tra le montagne italiane. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con molte sfide ancora da affrontare.

Dal biathlon al pattinaggio di velocità, passando per short track e ski cross: il 20 febbraio propone nuove occasioni per l'Italia. Archiviato un tredicesimo giorno che ha inaugurato lo spettacolo dello sci alpinismo, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 continuano a scorrere a ritmo serrato. Venerdì 20 febbraio mette in palio sette medaglie d'oro, oltre alla finale per il terzo posto del torneo maschile di curling, e propone una serie di appuntamenti in cui l'Italia può ancora ritagliarsi spazi importanti.Non è una giornata affollata come altre sul fronte delle presenze azzurre, ma la qualità degli atleti impegnati e il valore delle discipline in programma tengono alte le aspettative.