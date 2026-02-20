Nel weekend torna a Pescara Pablo Trincia ma ci saranno anche concerti e appuntamenti di Carnevale da recuperare
Pablo Trincia torna a Pescara questo weekend, portando il suo spettacolo dopo aver annullato l’ultima data a causa del maltempo. Il maltempo ha fermato anche alcune sfilate di Carnevale e altri eventi previsti nei borghi del Pescarese, che ora si svolgono dal 20 al 22 febbraio. La pioggia e il vento hanno costretto gli organizzatori a rimandare molte manifestazioni, creando un calendario ricco di appuntamenti da recuperare. La città si prepara a un weekend ricco di musica e tradizione, tra concerti e feste.
Lo scorso fine settimana il mal tempo ha fermato alcune sfilate e appuntamenti di Carnevale, che sono slittati a questo che va dal 20 al 22 febbraio, in alcuni borghi del Pescarese. Oltre alle mascherine, il weekend sarà animato da concerti e presentazioni culturali, mostre ovviamente, ma anche spettacoli per bambini e il grande ritorno di Pablo Trincia, che presenterà uno spettacolo sul killer Sebai.
