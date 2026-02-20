Milano-Cortina Buonfiglio Coni | Molta soddisfazione per medagliere

Milano-Cortina ha portato a casa numerose medaglie, secondo Buonfiglio del Coni. L’evento ha mostrato le capacità italiane invernali, con atleti che hanno conquistato vari premi. La squadra italiana ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli, superando le aspettative di molti. Buonfiglio ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti sul campo. La manifestazione ha dunque confermato la forza dello sport italiano. I successi sono stati celebrati anche dagli appassionati presenti alle gare.

(Adnkronos) – Dai Giochi Invernali di Milano-Cortina “Portiamo a casa tutto. L’Italia è un grande paese non da oggi, ma da sempre e siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene”. Nel medagliere “quattro anni fa eravamo undicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti. C’è molta soddisfazione”. Lo ha detto oggi il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. “Stiamo vincendo tanto, e quando accade è un piacere mettersi il distintivo della squadra che vince.🔗 Leggi su Seriea24.it

Olimpiadi, Buonfiglio: Italia protagonista in 9 discipline, siamo una potenza sportiva

