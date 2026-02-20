Libri lettori e partecipazione | il crowdfunding come laboratorio dell’editoria contemporanea

Il crowdfunding editoriale si è affermato come strumento chiave nell’editoria italiana, coinvolgendo lettori e autori in progetti concreti. Negli ultimi anni, sempre più persone finanziano direttamente le pubblicazioni di libri emergenti, spesso tramite piattaforme online. Questa modalità permette di superare le tradizionali barriere di distribuzione e favorisce la nascita di iniziative culturali innovative. Ora, numerosi autori scelgono questa strada per far conoscere le proprie opere, trovando un nuovo modo di dialogare con il pubblico.

Il crowdfunding editoriale non è più una novità, ma una componente strutturale del panorama culturale italiano. Dopo la fase iniziale di entusiasmo per il digitale, l’editoria è entrata in una stagione di maturità, in cui l’innovazione non passa più dalla rottura dei modelli tradizionali, bensì dalla loro integrazione. Oggi il tema non è se il crowdfunding funzioni, ma che tipo di ecosistema stia contribuendo a costruire. Diversi editori hanno adottato modelli di crowdfunding, ma probabilmente quello con uno storico più consolidato in Italia è bookabook, casa editrice che ha fondato il proprio modello sulla partecipazione attiva dei lettori nella fase di nascita dei libri.🔗 Leggi su Tpi.it

