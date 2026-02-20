Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine parlano dell’arresto dell’ex principe Andrea, avvenuto per accuse di coinvolgimento in scandali di corruzione. La decisione si è resa necessaria dopo mesi di indagini che hanno portato a nuovi dettagli sui suoi affari. Intanto, in Italia si svolge il referendum sulla giustizia, con molti cittadini che si sono recati alle urne. Nel frattempo, il Board of Peace si riunisce per discutere le recenti tensioni internazionali. Infine, Macron e Meloni si sono scambiati dure parole su questioni di politica europea.

L'arresto dell'ex principe Andrea, il referendum sulla giustizia, la riunione del Board of Peace, e la polemica fra Macron e Meloni Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano dell’arresto, e il successivo rilascio in serata, dell’ex principe Andrea del Regno Unito per l’indagine sui suoi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein, altri aprono sul referendum sulla giustizia e sulle parole della presidente del Consiglio Meloni che in un’intervista a SkyTg24 ha accolto l’invito del presidente della Repubblica Mattarella ad abbassare i toni. Qualche giornale apre invece sulla prima riunione del Board of Peace promosso dal presidente degli Stati Uniti Trump, il Giornale e Libero titolano sulla polemica fra il presidente francese Macron e Meloni per le dichiarazioni di Meloni sull’omicidio di un militante di estrema destra a Lione, e il Fatto si occupa del decreto sull’energia approvato dal governo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di giovedì 19 febbraio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 febbraio: la rassegna stampa. Le prime pagine di oggiLe notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano dell’arresto, e il successivo rilascio in serata, dell’ex principe Andrea del Regno Unito per l’indagine sui ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 febbraioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Unisa, la Quantum Valley resta un sogno. Il T ... salernonotizie.it Le prime pagine di venerdì 20 febbraio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 19 febbraio x.com