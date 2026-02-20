Le migliori giacche da sci uomo del momento perfette per la neve e belle da impazzire

La neve ha causato chiusure e disagi questa settimana, spingendo molti appassionati a cercare le migliori giacche da sci uomo. Questi capi, scelti per resistere alle temperature più rigide e alle condizioni più estreme, sono anche molto alla moda. Tra i modelli più apprezzati ci sono quelli con dettagli tecnici come le imbottiture isolanti e le cuciture impermeabili, ideali per affrontare le piste con stile. I negozi specializzati registrano un aumento di richieste, segno di un interesse crescente per questo tipo di abbigliamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Deve essere pratica, deve essere resistente, deve essere funzionale. Ma dimentica l'idea che la giacca da sci serva solo quando hai uno skipass in tasca e un maestro che ti urla: «piegati!». La verità è che oggi, tra le migliori ski jacket in circolazione, troviamo anche dei modelli davvero trasversali per il guardaroba maschile: tecniche quanto basta per sopravvivere alle alte quote in montagna, cool abbastanza per un aperitivo "after-ski" in centro quando il termometro scende sotto zero.