il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Oggi, il prezzo di benzina, diesel e gpl varia a seconda delle regioni italiane. Le quotazioni si aggiornano ogni mattina alle 8.30, fornendo dati precisi e aggiornati ai consumatori. Per esempio, in alcune città del Nord, il costo della benzina supera i 1,80 euro al litro, mentre nel Sud si aggira intorno a 1,70 euro. Questa differenza influisce sulle spese quotidiane di automobilisti e famiglie. QuiFinanza monitora costantemente queste variazioni per aiutare gli utenti a pianificare meglio i propri acquisti di carburante.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

