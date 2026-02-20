Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Oggi, il prezzo di benzina, diesel e gpl varia a seconda delle regioni italiane. Le quotazioni si aggiornano ogni mattina alle 8.30, fornendo dati precisi e aggiornati ai consumatori. Per esempio, in alcune città del Nord, il costo della benzina supera i 1,80 euro al litro, mentre nel Sud si aggira intorno a 1,70 euro. Questa differenza influisce sulle spese quotidiane di automobilisti e famiglie. QuiFinanza monitora costantemente queste variazioni per aiutare gli utenti a pianificare meglio i propri acquisti di carburante.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel
Argomenti discussi: Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a febbraio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia; Qe, Eni rincara di un cent i prezzi di benzina e gasolio.
Il diesel conviene ancora? Cosa è cambiato dopo la rivoluzione delle accise: la simulazioneIl costo della verde è ormai costantemente più basso. La maggiore parsimoniosità dei motori a gasolio riesce ancora a compensare il prezzo di acquisto più elevato, ma bisogna fare molta strada ... today.it
Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com
Gli affari MG continuano! MG3 ICE COMFORT Benzina in PRONTA CONSEGNA al prezzo incredibile di €15.490 invece di €18.490! Un super prezzo e 7 ANNI o 150 KM DI GARANZIA MG inclusi. Un'auto agile, scattante e molto divertente da guidare. - facebook.com facebook