Il parto in acqua aumenta i rischi per il bambino?

Recentemente si discute se il parto in acqua possa comportare rischi per il neonato, poiché alcune fonti affermano che questa pratica, pur riducendo il dolore per la madre, potrebbe aumentare le complicazioni per il bambino. La questione viene sollevata in vari contesti senza ancora una posizione definitiva. La discussione si concentra sui potenziali pericoli associati a questa modalità di parto.

Salve, mi è capitato di leggere che il parto in acqua può aiutare con la gestione del dolore, ma aumenta i rischi per il bambino. È vero? È una pratica sicura? Può essere chiesta in qualsiasi ospedale o è un metodo usato solo per il parto in casa? Grazie. Buongiorno signora, il parto in acqua in gravidanze fisiologiche non presenta alcun pericolo per il nascituro e contribuisce notevolmente a rendere il travaglio meno doloroso, favorendo il rilassamento della gestante. È certamente possibile effettuarlo nei punti nascita pubblici che sono attrezzati con la vasca da parto. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Il parto in acqua al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore

GOM di Reggio: parto in acqua e percorso per preservare la fertilità nelle pazienti oncologicheLa U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del GOM Unico centro in Calabria per la preservazione della fertilità oncologica. Attivo il parto in acqua ... citynow.it

Il parto in acqua al Madonna del SoccorsoDa ieri all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto è ufficialmente tornato il parto in acqua, grazie alla nuova vasca donata dalla Banca del Piceno all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ... ilrestodelcarlino.it

