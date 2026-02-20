Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026 | tutti i successi degli atleti azzurri

Federica Brignone ha conquistato una medaglia d’oro nello slalom gigante, portando l’Italia a un passo dal superare il record di medaglie vinte alle Olimpiadi invernali. La vittoria si è verificata in una gara combattuta tra le montagne di Milano Cortina 2026, con gli atleti italiani che hanno mostrato grande determinazione. Tra i successi più recenti, anche la mamma di Francesca Lollobrigida ha festeggiato una medaglia nel curling. Il medagliere continua a crescere quotidianamente.

Terzo gradino del podio per la staffetta azzurra dello Short Track 5000 metri dietro a Olanda e Corea del Sud. Per l'Italia in pista Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Staffetta femminile 3000 metri, argento Short Track La 14esima medaglia olimpica, record assoluto, di Arianna Fontana è un argento vinto con la staffetta femminile 3000 metri dello Short Track. Con lei??Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel che sono state anche in testa, ma sono state alle fine superate dalla Corea del Sud. Bronzo per il Canada. Ancora un bronzo per l’Italia del fondo maschile con la coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che hanno chiuso al terzo posto la gara sprint a squadre a tecnica libera.🔗 Leggi su Vanityfair.it Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi, tutte le medaglie dell'Italia fino a oggi: 26 trofei tra ori, argenti e bronziSono 26 le medaglie vinte dalle atlete e dagli atleti italiani alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina fino a questo momento. Tra i 9 ori spiccano i due di Federica Brignone nello ... ilgazzettino.it Milano Cortina 2026, staffetta 5000m uomini: bronzo azzurro. Short track donne: Fontana e Sighel in finale #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympics2026 Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-gare-20-febbraio-da - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Domani l'ultima gara di Wierer: 'Sarà una giornata emozionante'. Tecnico biathlon: 'E' stata tra i primi a portare in alto l'Italia'. #ANSA x.com