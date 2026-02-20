I concerti del lunedì

Il prossimo concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari si svolge lunedì 23 febbraio alle 20, con un programma dedicato a pagine poco note per trio di flauto, violoncello e pianoforte tra Ottocento e tempi moderni. Durante l’evento, ascolteranno composizioni rare di autori poco conosciuti, offrendo un’ampia panoramica musicale. La serata promette di sorprendere gli appassionati con brani che raramente vengono eseguiti dal vivo. L'ingresso è aperto a tutti gli amanti della musica da camera.

Pagine rare della musica per trio di flauto, violoncello e pianoforte tra Ottocento e contemporaneità compongono il programma del prossimo concerto dell'Accademia dei Cameristi di Bari, lunedì 23 febbraio alle 20.30 in Vallisa con replica martedì alle 20 al teatro Sociale di Fasano