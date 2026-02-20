Grande Fratello spunta un retroscena | ecco cosa saranno vietati

Durante le selezioni della nuova edizione del Grande Fratello, è stato deciso di vietare i messaggi aerei tra i concorrenti. Questa scelta deriva dal tentativo di evitare i fraintendimenti e le manipolazioni tra i partecipanti. La produzione ha spiegato che le comunicazioni devono essere più spontanee e dirette. La decisione ha suscitato sorpresa tra i fan, che si aspettavano un ambiente più libero. Ora si attende di scoprire come questa regola influenzerà il comportamento dei concorrenti.

Grande Fratello, spunta un retroscena: i messaggi aerei saranno vietati durante la nuova edizione di Ilary Blasi? Ecco cosa è emerso. Il Grande Fratello prenderà il via a marzo. La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi e riserverà sicuramente tanti colpi di scena. Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente che ha affermato: “Pare che quest’anno al GF vogliano vietare gli aerei sopra la Casa”. C’è una porta che sta per riaprirsi. Il Grande Fratello torna ancora una volta, e lo fa con una regina di scena. Ilary non entra in punta di piedi.🔗 Leggi su 361magazine.com

