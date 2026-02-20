La piattaforma per le GPS 2026 riapre il 23 febbraio alle 12:00, creando attesa tra gli insegnanti. La procedura permette di scegliere la provincia preferita, influenzando le future assegnazioni di incarico. Per aiutare i candidati, Lalla fornirà dieci consigli pratici su come valutare le diverse opzioni e compilare correttamente le domande. Con l'apertura imminente, molti si preparano a inserire le proprie preferenze, considerando anche esempi concreti di scelte efficaci. La scelta della provincia può fare la differenza nella carriera di un insegnante.

A breve la riapertura della piattaforma. Le domande potranno essere presentate tra le ore 12.00 del 23 febbraio e le ore 23.59 del 16 marzo 2026. Primo inserimento? Ti serve cambiare provincia per “inseguire” il ruolo? Ecco i 10 consigli utili per una scelta mirata, in base a esigenze professionali e individuali. Lalla vi spiegherà. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: i 10 consigli utili per la scelta della provincia. ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità; Chiedilo a effellecì: aggiornamento GPS docenti 2026-2028. Come presentare la domanda; Dal 23 febbraio le domande per l'aggiornamento delle GPS 2026/2028. Graduatorie GPS 2026: Domande dal 23 febbraio al 16 marzo, il Ministero comunica le date ufficiali ai sindacatiLe domande per le graduatorie GPS 2026-2028 vanno presentate dal 23 febbraio al 16 marzo 2026. Lo ha comunicato il MIM ai sindacati. Ecco cosa sapere sulle date ufficiali e quali sono le novità in arr ... ticonsiglio.com Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it JOB SHADOWING WEEK – Day 1 & 2 Le prime giornate di Shadowing ci hanno accolto tra sorrisi, lettere in inglese e musica, immergendoci subito nella vita della scuola maltesa. Gli studenti hanno avuto la possibilità di diventare “insegnanti per un giorno - facebook.com facebook Lo denunciavamo da tempo, oggi è arrivata la conferma. La Rettrice dell’Università di Verona Chiara Leardini ha finalmente annullato il bando che aveva permesso al 33enne Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore, di diventare professore ordinario con un conc x.com