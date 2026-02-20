Graduatorie GPS 2026 | i 10 consigli utili per la scelta della provincia ESEMPI Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Da orizzontescuola.it 20 feb 2026

La piattaforma per le GPS 2026 riapre il 23 febbraio alle 12:00, creando attesa tra gli insegnanti. La procedura permette di scegliere la provincia preferita, influenzando le future assegnazioni di incarico. Per aiutare i candidati, Lalla fornirà dieci consigli pratici su come valutare le diverse opzioni e compilare correttamente le domande. Con l'apertura imminente, molti si preparano a inserire le proprie preferenze, considerando anche esempi concreti di scelte efficaci. La scelta della provincia può fare la differenza nella carriera di un insegnante.

A breve la riapertura della piattaforma. Le domande potranno essere presentate tra le ore 12.00 del 23 febbraio e le ore 23.59 del 16 marzo 2026. Primo inserimento? Ti serve cambiare provincia per “inseguire” il ruolo? Ecco i 10 consigli utili per una scelta mirata, in base a esigenze professionali e individuali. Lalla vi spiegherà. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine genericaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

