Cosa significa quando un centopiedi entra in casa

Un centopiedi che entra in casa può essere attratto dall’umidità o dalla presenza di insetti, cercando un luogo caldo e sicuro. Spesso si nasconde negli angoli umidi o sotto i mobili. Sebbene non siano velenosi, è meglio evitarne il contatto diretto per prevenire fastidi o irritazioni. La presenza di questi insetti indica spesso problemi di umidità o di pulizia. Quando si trovano in casa, è importante intervenire prontamente.

Quando un centopiedi entra in casa spesso è in cerca di cibo, umidità o riparo. Scutigere e scolopendre sono le specie più comuni: non sono pericolose, ma da maneggiare con prudenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

