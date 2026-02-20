Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria ha visto l'inizio delle prove pratiche e orali, dopo che le commissioni sono state costituite e le lettere di convocazione distribuite. La causa di questa fase è il decreto DDG n. 29392025, che ha stabilito le modalità di selezione. Le prove si svolgono in diverse città italiane, coinvolgendo centinaia di candidati pronti a dimostrare le loro competenze. Le scuole interessate attendono ora la conclusione delle sessioni di esame.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).

prova orale concorso pnrr3 : in molti non passano mediamente ogni giorno su 10 candidati solo 7/8 prendono fra il 70 e il 72 gli altri tutti bocciati