Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni
Il concorso per infanzia e primaria PNRR3 ha causato le prime convocazioni per la prova orale. La scuola ha inviato le notifiche ai candidati che hanno superato la fase scritta con il punteggio richiesto. Le convocazioni riguardano coloro che sono stati selezionati tra gli ammessi e che ora devono presentarsi in sede per sostenere l’esame orale. La data e l’orario sono indicati nelle comunicazioni inviate. Molti candidati si preparano con attenzione per questa fase finale del concorso.
Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale.
CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE
Argomenti discussi: Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – SOTTOCOMMISSIONE 2 – Avviso calendario prova orale (secondo avviso); D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Costituzione della commissione giudicatrice (IV Rettifica); Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR.3.
