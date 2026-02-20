Carlino | Doppia Info Maxi Sconto! Carta e Digitale a partire

Il quotidiano Carlino ha lanciato una promozione speciale, motivata dalla crescente richiesta di contenuti digitali e dalla voglia di offrire un servizio completo ai lettori. La nuova offerta permette di ricevere sia la copia cartacea che l’accesso digitale a prezzi scontati, coinvolgendo così un pubblico più ampio e diversificato. Chi si abbonerà potrà consultare le notizie in tempo reale tramite app e leggere la versione cartacea ogni giorno. La campagna mira a rafforzare la presenza del giornale su più piattaforme, rispondendo alle esigenze di tutti.

Carlino: L'Informazione si Rinnova con l'Offerta Doppia – Carta e Digitale Insieme. Il Carlino lancia una nuova campagna abbonamenti che combina la tradizione della lettura cartacea con la comodità dell'accesso immediato alle notizie online. Due proposte, valide fino al 28 febbraio 2026, mirano a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato, offrendo un risparmio significativo rispetto all'acquisto separato dei due servizi. L'iniziativa rappresenta una risposta concreta all'evoluzione delle abitudini dei lettori e alla crescente importanza di un'informazione accessibile in ogni momento e luogo. Il quotidiano Carlino lancia la sua nuova offerta abbonamenti, perché vuole offrire ai lettori la possibilità di avere tutto senza compromessi.