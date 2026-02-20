Bologna Europa League | Castellini svela la chiave per superare

Durante la partita di Europa League, Castellini ha spiegato che la chiave per vincere sta nel mantenere alta la concentrazione e nel supporto del pubblico. La vittoria di Bologna si avvicina grazie alla determinazione della squadra e alla passione dei tifosi, che riempiono lo stadio anche in notti come quella di San Luca. Castellini ha aggiunto che il clima favorevole e l’energia della città sono fondamentali per affrontare le sfide europee. La squadra si prepara ora a una partita decisiva questa sera.

Bologna, la notte di San Luca e l’eco di una vittoria europea: Castellini e i ricordi di Galli sotto il portico. Sotto i portici di San Luca, a Bologna, la passione rossoblù ha trovato un nuovo appuntamento ieri sera, 19 febbraio 2026, in un’atmosfera carica di speranza e di attesa per la trasferta contro il Brann Bergen, in Norvegia, valevole per l’andata dei playoff di Europa League. La vittoria per 0-1 ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo, trasformando l’evento “Bar Carlino” in una celebrazione anticipata di un possibile futuro europeo. Un salotto rossoblù tra passato e presente. L’appuntamento, ospitato presso Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81, ha Valerio Baroncini e Mariateresa Mastromarino al timone di una serata ricca di spunti, riflessioni e ricordi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Moviola Brann Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match di Europa LeagueDurante la partita di andata dei playoff di Europa League, un episodio arbitrale ha scatenato polemiche.

Moviola Bologna Celtic, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successoEcco un'analisi obiettiva dell'episodio arbitrale più rilevante nel match tra Bologna e Celtic, disputato nella settima giornata di Europa League 202526.

