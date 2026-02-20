Carter Walton ha vissuto un imprevisto al suo matrimonio con Daphne Rose, che si svolge a Los Angeles. Durante la cerimonia, un ospite inaspettato ha fatto irruzione, creando tensione tra gli invitati. La festa, prevista tra risate e brindisi, si è trasformata in un momento di scompiglio. La presenza di questa persona sconvolge i piani del nuovo sposo e mette a rischio il lieto fine. I fan di Beautiful restano in attesa di scoprire come evolverà questa complicazione.

Scopri cosa sta succedendo a Carter Walton nelle puntate americane di Beautiful: il matrimonio con Daphne Rose segna un nuovo inizio, ma tra colpi di scena e ombre sul futuro la felicità potrebbe non durare. Nelle puntate americane di Beautiful sta andando in scena una svolta che nessuno avrebbe immaginato fino a qualche tempo fa. Al centro della tempesta emotiva c’è Carter Walton, l’avvocato impeccabile, il confidente fidato di Ridge Forrester e l’uomo che per anni ha inseguito un sogno semplice ma potentissimo: costruire una famiglia vera, solida, definitiva. Dopo una lunga serie di delusioni sentimentali e relazioni mai decollate davvero, Carter sembra aver finalmente raggiunto quel traguardo che ha sempre desiderato.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Imprevisto Al Matrimonio Di Carter!

