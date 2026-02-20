Assegno maternità 2026 a Monreale | importi requisiti Isee e come fare domanda

Per un errore nel calcolo dell'Isee, il Comune di Monreale ha aperto le domande per l’assegno maternità 2026. La misura, destinata alle madri residenti in città, prevede un aiuto economico per le famiglie con figli. Dal 23 febbraio, le donne possono presentare la domanda presso gli uffici comunali o online, rispettando i requisiti di reddito e documentazione richiesta. L’obiettivo è sostenere le famiglie in vista dell’arrivo di un nuovo bambino, offrendo un aiuto concreto alle madri in questa fase.

Monreale – Dalla giornata di lunedì 23 febbraio 2026, le madri residenti nel territorio cittadino potranno inoltrare la richiesta per accedere al sostegno finanziario predisposto dai servizi sociali. L'assegno, previsto per ogni neonato, bambino adottato o in affidamento preadottivo durante l'anno in corso, prevede un importo totale pari a € 2.065,50 (erogato in cinque quote mensili da € 413,10 ciascuna). Il sussidio spetta a condizione di non usufruire già di altre indennità previdenziali di maternità che superino tale soglia. Per l'annualità 2026, i requisiti di ammissione definiti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia sono i seguenti: Soglia ISEE: Il valore massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è stabilito in € 20.668,26.