Agrigento al Cenacolo di Valore Miccichè | Sinergie per sviluppo e innovazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha partecipato ieri sera al “Cenacolo di Valore”, evento che ha riunito esperti e imprenditori locali. La serata si è concentrata sulla collaborazione tra pubblico e privato per stimolare lo sviluppo urbano e l’innovazione nel territorio. Con l’architetto Rosario Serravillo, Miccichè ha discusso di progetti concreti per migliorare i servizi cittadini. La partecipazione ha rafforzato la volontà di avviare nuove iniziative condivise.

Il tema dell’incontro, “Il Bello Ben Fatto: eccellenze italiane”, ha posto l’accento su creatività, rigore e innovazione come basi solide per alimentare cultura, competitività e sviluppo strategico. Particolare attenzione è stata dedicata al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico. Durante il confronto è stato evidenziato l’aumento del Prodotto interno lordo in Sicilia tra il 2019 e il 2024, con un +9,3%, tra i più alti in Italia, soprattutto per occupazione e investimenti. Le sfide future, è stato sottolineato, riguardano la capacità di trattenere i giovani talenti e di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’isola.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il Fisco che entra nei conti correnti, Strasburgo boccia l'Italia. Miccichè: "Questa sentenza parla anche di Agrigento"La recente decisione di Strasburgo sul tema delle verifiche fiscali nei conti correnti ha suscitato attenzione, coinvolgendo anche situazioni di agrigentini e cittadini italiani. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Agrigento al Cenacolo di Valore, Miccichè: Sinergie per sviluppo e innovazione - AgrigentoNotizie; Snoop Dogg visita il Cenacolo di Leonardo: la foto con le mani al cielo; Creatività, innovazione e capitale umano: Agrigento protagonista del Cenacolo di Valore; Gli studenti del Gallo-Sciascia a confronto con i big dell’ospitalità. Creatività, innovazione e capitale umano: Agrigento protagonista del Cenacolo di ValoreParticolare attenzione è stata rivolta al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico. grandangoloagrigento.it Agrigento al Cenacolo di Valore, Miccichè: Sinergie per sviluppo e innovazioneIeri sera il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, insieme al consulente tecnico per l’Urbanistica, l’architetto Rosario Serravillo, ha partecipato al Cenacolo di Valore, prestigiosa iniziativa ... agrigentonotizie.it Creatività, innovazione e capitale umano: Agrigento protagonista del “Cenacolo di Valore” Particolare attenzione è stata rivolta al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico.... - facebook.com facebook