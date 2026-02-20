A Calenzano torna Lunaria il festival delle arti di strada

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale di Calenzano tornerà Lunaria, il Festival delle arti di strada. L’edizione 2026 sarà dedicata ai “Celesti miraggi”, alla potenza evocativa del cielo, in tutte le sue declinazioni, dall’arte all’astronomia. I pianeti e le costellazioni hanno sempre affascinato e incuriosito l’umanità: è a questo fascino che Lunaria dedicherà i suoi spettacoli e la sua creatività, proprio nelle notti a cavallo del solstizio d’estate.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Performance, mostre, installazioni: a Perugia torna il festival dedicato alle arti uniteIl festival dedicato alle arti si svolge a Perugia perché la città vuole rilanciare il suo ruolo culturale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.